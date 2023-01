Frente a los abusos de las aerolíneas o incluso del mismo gobierno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa

para que se haga efectiva la devolución del impuesto de aeropuerto, cuando por alguna razón el pasajero no logre abordar un vuelo.

“La legislación en materia de aeropuertos no dispone cuál debe de ser el procedimiento para los casos en que no sea posible al pasajero abordar el vuelo después de transcurrido el plazo, y se señala en la Ley una omisión para que pueda el pasajero obtener la devolución de la tarifa llamada TUA, es decir, la Tarifa de Uso del Aeropuerto. Por eso he presentado una iniciativa”.

Y es que, por ejemplo, la Ley de Aviación Civil establece que el pasajero puede solicitar la devolución del costo de su boleto si lo hace 24 horas antes, pero no cómo recuperar el TUA en caso de no poder viajar. (Por Arturo García Caudillo)