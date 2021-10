El próximo lunes el Gobierno Estatal presentará su propuesta de presupuesto 2022 ante el Congreso de Jalisco, cumpliendo con los tiempos legales.

En el contexto de los desacuerdos con la Universidad de Guadalajara, el gobernador, Enrique Alfaro asegura que no hay recortes en las asignaciones a esa casa de estudios.

“Ninguno, la Universidad de Guadalajara tendrá más recursos, porque más allá de otros temas, nosotros no vamos a regatear el apoyo a la Universidad, lo que si es que se van a priorizar temas. Hoy lo más importantes insisto es fortalecer nuestra infraestructura en materia de Salud, de Educación, de todo lo que necesitamos hacer para redoblar esfuerzos en materia de seguridad.

El mandatario señaló que no lee las cartas con firmas en defensa del Museo Ambiental que le deja la UdeG en las puertas de Casa Jalisco, porque él sí trabaja. En una entrega de premios hoy en ese inmueble, se escucharon a lo lejos los gritos de los estudiantes que dejaron mil 025 firmas. (Por Claudia Manuela Pérez)