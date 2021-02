La regidora María Eloisa Gaviño Hernández de Tlaquepaque informó que presentará una denuncia por violencia política en razón de género en contra de su homólogo del PRI, Alfredo Barba, tras afirmar que durante la sesión de anoche, la agredió verbalmente luego que le cuestionaron al ex alcalde supuestas anomalías durante su gestión. La respuesta del edil, afirman fue ofensiva:

“Para mi es muy sencillo explicarle ahorita, lo que sería difícil es que usted me entendiera, no conoce los procedimientos, más sencillos que existen dentro de un cabildo, pues obviamente no me va a poder entender, qué es lo que sucedió, qué pasó”.

A decir de la regidora, si se querellará contra el funcionario,

“Porque es una persona que no se le puede señalar, el actuó de esta manera. Considero que sí, claro que sí vamos a interponer esta denuncia porque es violencia política y más hacia una mujer”.

Voces en el ayuntamiento señalan que se habían registrado otros incidentes similares en el pasado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)