La Presidencia de la República deberá entregar a un particular el informe presentado en noviembre pasado referente a la campaña en redes sociales que utilizaron los hashtags de “prensa prostituida”, “prensa sicaria” y “prensa corrupta”.

La petición del Instituto de Transparencia indica que de primera instancia la Presidencia aseguró no ser competente para conocer del caso y remitió al solicitante a la Secretaría de Seguridad.

Sin embargo, tras analizar el documento, determinó que la respuesta de la Presidencia no es procedente debido a que cuentan con atribuciones para conocer lo solicitado. (Foto: Cuartoscuro.com)