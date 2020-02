Advierte el Presidente Municipal de San Juan de los Lagos, Jesús Medina, que está incompleta o tergiversada la información que han dado las autoridades estatales luego del desarme de la policía municipal.

El alcalde asegura que su Comisario Hugo Martínez Zacarías cuenta con el Certificado Único de Policía que solamente se puede obtener al haber aprobado las pruebas de control y confianza.

Calificó como falso que hubiera elementos armados sin la licecia de portación de arma de fuego.

Dijo que los policías viales y turísticos no contaban con armamento.

“Pues la verdad ahorita sí, digo, yo sigo con toda la intención de cooperar y de que si alguien tiene algo que responder ante la ley pues que así sea, pero ahorita sí estoy preocupado porque ya siento un tema como de hostigamiento también. Político quizá? así es.”

El Presidente Municipal de San Juan de los Lagos no pudo explicar el señalamiento estatal de que fueron encontradas cámaras de video vigilancia de las que nadie ha podido explicar su procedencia.

El alcalde asegura que no tenía conocimiento de la existencia de esa red.