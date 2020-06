El presidente de los Leones Negros, Alberto Castellanos indicó que va a proponer en la Asamblea a celebrarse el próximo viernes, que el inicio de la Liga de Desarrollo no inicie en el mes de julio sino semanas después por la crisis que hay en todo México por la pandemia del Covid 19. Asegura que no hay condiciones.

“No hay condiciones para que regresemos en la misma fecha que ellos. No debería de correr la prisa para regresar, estamos viviendo la peor etapa en la pandemia y más en Jalisco”.

Por otro lado, Castellanos confirmó que una docena de jugadores salieron del equipo ya que la prioridad en la liga son los jugadores sub 23.

“Eso obliga a jugadores que puedan ir a jugar a Primera División y otras ligas, les dimos la oportunidad de salir. Felipe López y Daniel Amador que van a Juárez. Jorge Padilla que es jugador libre y puede ir a donde el crea conveniente encontró acomodo en Mazatlán y esto mismo aplica para jugadores como Omar Bravo, (Juan Carlos) Valenzuela, Joao (Amaral), Emmanuel Ayala y otros jugadores que terminan contrato”. (Por Martín Navarro Vásquez)