En respuesta a la carta que recibió de su homólogo argentino, Alberto Fernández, en la que lo invita a visitar su país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice no descartar esa posibilidad.

“No lo descarto. Tengo ya programado un viaje a Centroamérica y el Caribe. Vamos a estar en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Belice y vamos a estar también en Cuba. Esto en el mes de mayo. Vamos a hacer este viaje. Y en junio es probable que estemos en Los Ángeles en un encuentro en el que va a estar el presidente Biden. Ese es el plan. Y sí me gustaría ir al cono sur, nada más que por ahora esto es lo que tenemos programado”.

Reiteró su idea de impulsar la integración del continente americano, no sólo de América Latina, y apoyar al desarrollo de Centroamérica y el Caribe. (Por Arturo García Caudillo)