Ante las críticas del New York Times hacia el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hoy en día los periodicazos ya no tienen fuerza.

“Nuestro apoyo a Ken, pero para que vea también lo que se siente. No pasa nada, absolutamente. O sea, Antes un periodicazo así ufff, era demoledor, tremendo. Ya no, ya no. Además, si no tienen razón, es una falsedad, es una mentira. Antes, ya lo hemos dicho, la calumnia cuando no manchaba, tiznaba, pero ahora no, aunque se trate del New York Times, el Washington Post”.

Y es que, el New York Times publicó que en el Gobierno de los Estados Unidos hay preocupación porque, aseguran funcionarios, López Obrador tiene como hipnotizado a Ken Salazar. (Por Arturo García Caudillo)