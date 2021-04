El presidente Andrés Manuel López Obrador hace un nuevo llamado a los adultos mayores que no se han aplicado la vacuna anti-Covid, a que lo hagan.

“Decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves, que estamos dándole seguimiento a todos los estudios que se están haciendo en el mundo para garantizar la seguridad de las personas, y por eso vamos a vacunarnos, protegernos todos. También decirles que nada se hace por la fuerza. Si deciden no aplicarse la vacuna, sin libres, están en su derecho”.

Y para poner el ejemplo, el titular del Ejecutivo decidió aplicarse hoy mismo la vacuna. (Por Arturo García Caudillo)