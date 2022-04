De cara a las próximas elecciones sindicales en la UNAM, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a los trabajadores universitarios a rebelarse contra los líderes charros.

“Son nuevos tiempos, los trabajadores son libres y tienen que ejercer su libertad, porque pueden haber las condiciones, que las hay, nuevas, para que el voto sea secreto, para que no compren el voto, para que no haya amenazas, pero si el trabajador no se atreve, no tiene la arrogancia de sentirse libre, pues va a seguir apoyando a los líderes antidemocráticos, líderes charros. Entonces depende mucho de los trabajadores. Es que hay un especiende mazoquismo. Tenemos que rebelarnos”.

Los días 25 y 26 de abril, los más de 28 mil académicos y administrativos de la Universidad Nacional elegirán al próximo secretario general y al Comité Ejecutivo del STUNAM para los próximos tres años. (Por Arturo García Caudillo)