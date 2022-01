Tras superar su segundo contagio por Covid, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, volvió esta mañana a encabezar la conferencia en Palacio Nacional.

“Ya salimos del contagio, nos fue bien. Es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación. Esto es bueno para que no nos espantemos. De todas formas hay que cuidarnos, evitar contagios, porque eso sí, se trata de una variante muy contagiosa, mucho muy contagiosa”.

Reconoció que están creciendo mucho los contagios en el país, pero no así las hospitalizaciones ni los fallecimientos y por ello hizo un nuevo llamado a quienes no se han vacunado a que lo hagan. (Por Arturo García Caudillo)