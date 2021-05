Son concepciones distintas, dice López Obrador ante las críticas vertidas en su contra por el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, y por ello volvió a asumir su responsabilidad en torno al llamado Culiacanazo.

“O sea, no queremos la violencia. Y lo de Sinaloa, lo de Culiacán, para que no quede la menor duda, fue una instrucción que yo di, porque estaba en riesgo la población, y me importa más la vida de la gente. Entonces son concepciones distintas. A lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera, el ex embajador Landau, que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar. Nosotros”.

Y es que Landau aseguró que López Obrador asumió una actitud pasiva ante el crimen organizado, y rechazó que el 35 por ciento del país esté dominado por la delincuencia. Es una exageración, agregó. (Por Arturo García Caudillo)