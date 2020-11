En gira de trabajo por Macuspana, Tabasco, para supervisar las acciones de apoyo a la población afectada por las inundaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó albergues y cocinas comunitarias, donde se entrevistó con voluntarios e integrantes de las Fuerzas Armadas.

“Estamos en una gira hoy y mañana, por Tabasco. Vamos a supervisar cómo se está apoyando a los damnificados. Afortunadamente están ya bajando los ríos, ya no estamos en la situación de hace unos días, aunque está nublado, está lloviendo, hay un pronóstico de una nueva tormenta, de un huracán que se está formando, ojalá no nos afecte”.

Por ello advirtió a los ciudadanos de la entidad, pues el peligro no ha pasado, dado que sigue bajando el agua a los ríos y se está acumulando, se está estancando ante la lenta salida hacia el mar. (Por Arturo García Caudillo)