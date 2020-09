Al rendir su Quinto Informe de Gobierno, la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón, presumió la atención de la crisis sanitaria sin contratación de deuda pública.

Afirmó que han pagado casi 400 millones de pesos de la deuda contratada hace varios años, y según la Secretaria de Hacienda todavía restan 870 millones de pesos de tres créditos a largo plazo.

En materia de obra pública, expuso que se han invertido más de 600 millones de pesos, no obstante, podría no haber proyectos nuevos para 2021 por el recorte de hasta cinco por ciento en el dinero federal que se envía a municipios.

“Las obras que nosotros iniciamos es porque ya tenemos el recurso, no nos atrevemos a iniciar obras si no tenemos los recursos, eso sería que se tendrían que dejar de hacer proyectos para el 2021”.

Limón García dijo que no ha definido su futuro político. (Por Mireya Blanco)