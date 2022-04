Informa a medias la Fiscalía de Jalisco los resultados en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

La dependencia decidió no realizar más las ruedas de prensa semanales con el fiscal, y ahora a través de un mensaje en las redes sociales difunden sus logros sin mayores datos.

Por ejemplo, la fiscal especializada en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informó que durante el mes de marzo fueron localizadas 220 personas reportadas como desaparecidas, sin embargo no aclara si estaban vivas o fallecidas; señala que fueron atendidas más de tres mil 100 personas pero no aclara si presentaron denuncias o si fueron por información de sus carpetas de investigación.

Por último se informó de reuniones con colectivos de familiares de personas desaparecidas, sin embargo no se precisan los resultados. (Por José Luis Escamilla)