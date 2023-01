Presume la policía de Zapopan que son ya varias semanas en que no se registran robos de tipo conejero en su territorio.

El responsable del escuadrón motorizado Jaguares Pedro Humberto Hernández Zarco asegura que se debe a la implementación del ”Operativo Halcón”, el cual explica.

“De esto contamos con cinco células y en coordinación con personal de C5 se distribuyen sobre los diferentes polígonos con mayor incidencia. Así mismo contamos con los acompañamientos que sean requeridos por la ciudadanía que así lo requiera con la finalidad de que no se vean afectados en su patrimonio”.

En el “operativo Halcón” participan una veintena de elementos desde la apertura de los bancos y hasta el cierre.

En particular durante diciembre, que tradicionalmente registra asaltos de tipo conejero, no se dieron eventos de este tipo en Zapopan. (Por José Luis Escamilla)