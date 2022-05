Asegura la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que el número de conciliaciones en materia laboral se ha venido incrementando gracias a las nuevas disposiciones de la reforma laboral.

“Y aquellos asuntos que no se han logrado conciliar, porque también a veces no es posible esta vía, han pasado a los Tribunales. Hoy ya, el Poder Judicial, como debió haber sido siempre, se encarga de la justicia laboral, como era en lo penal, en lo civil, y que no existía en lo laboral, hoy ya tenemos Tribunales Laborales independientes, autónomos, con juezas y jueces, que en una sala oral, resuelve los asuntos que no se pueden conciliar”.

Explicó que la expectativa es que ningún asunto laboral rebase los seis meses, y que realmente se garantice el acceso a la justicia pronta y expedita, no solo en beneficio de los trabajadores, sino también de los empresarios. (Por Arturo García Caudillo)