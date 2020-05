Con el pretexto de agilizar el trámite de entrega del apoyo económico a desempleados que otorga el Gobierno del Estado, una gestora que se identifica como Diana exige a los beneficiarios entregar mil de los cinco mil pesos que reciben, así lo comprueba un audio en poder de Notisistema.

“Yo te digo yo soy intermediario yo no trabajo ahí, te lo juro y también le entre y le dije va, le digo a mis conocidos y si de, de no tener ese dinero a tenerlo con mil menos, y se supone que nos iban a dar mas -¿Entonces el trámite que se movió más rápido es por los mil pesos?- Ajá, claro… ¡La verdad te digo una cosa si no, no los tendrías!”.

Por medio de mensajes de texto la gestora pide a quienes “ayudó” con el trámite, depositar en dos cuentas de banco una de HSBC y la otra de Banamex a nombre de Alejandro Cobos González el dinero que se supone será donado para despensas, lo cual no es parte de los requisitos oficiales para quienes reciben esta ayuda del Plan Protege Jalisco. (Por Víctor Montes Rentería)