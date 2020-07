Vaya ironía. Ahora están llegando foto-infracciones, pero sin la fotografía. Así les ha ocurrido a varios automovilistas, aquí uno de ellos:

“Me están cobrando una infracción y no hay foto ¿Qué le dicen? nada más que por el momento no se encuentra la imagen ¿Y no la va a pagar? pues no, porque es foto-infracción… Osea, demuéstrame que realmente fui yo”.

En el documento que mostró este automovilista se observa la sanción, pero en el espacio donde tendría que ir la fotografía aparece un letrero que dice “Por el momento no se encuentra esta imagen, disculpe usted las molestias”.

(Por José Luis Jiménez Castro)