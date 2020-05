Debido al coronavirus, se espera que haya una contracción del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre del año, así lo comenta la secretaria de Economía, Graciela Márquez.

“Lo que sí estamos esperando es que, un cierre, una suspensión de las actividades necesariamente nos va a llevar a una contracción, eso es por la parte interna, y por la parte externa, pues también estamos viendo un decrecimiento del comercio muy significativo. No solamente es la perturbación en las cadenas de valor, sino también la caída en la demanda de las exportaciones, pero estamos esperando, efectivamente, que haya, que haya, una contracción”.

Lo anterior, explicó, como reflejo a la baja en las exportaciones, a la pérdida de empleo y al cierre de industrias no esenciales. Sin embargo, manifestó su optimismo, pues existe una relación comercial con Estados Unidos, gracias a la cual no hemos dejado de venderles diversos productos agropecuarios, como tomates y berries. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)