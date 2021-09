De cara a la inminente discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, es poco probable que haya dificultades para su aprobación en los términos en que fue enviado por el Ejecutivo, así lo comenta el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

“Creo que no he escuchado tantas críticas a este presupuesto. He visto algunos temas muy focalizados, pero no una descalificación general. Eso a mí me lleva a pensar que la visión que ahora se planteó es algo sí contemplan diversos sectores. Está el tema de beneficios fiscales para los pequeños y medianos contribuyentes, que son clases medias, el tema de cero por ciento de IVA para mascotas, el tema de cero por ciento de IVA en temas de gestión menstrual”.

Pero además, dice, se apuntalan temas de desarrollo de infraestructura en el sureste, lo que generará más empleos. Y por ello considera que las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso no pondrán mayores objeciones. (Por: Arturo García Caudillo)