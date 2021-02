Siempre no quedará cerrada hoy a la circulación la carretera Chapala, ingenieros de la obra señalaron Notisistema que debido a que no se terminaron las adecuaciones viales para meter la circulación a contra flujo, podría ser hasta mañana cuando inicien los bloqueos.

“Ya para meter el tráfico por el carril de alta del sentido de Chapala Guadalajara ¿Y esto cuándo sería? Tentativamente mañana ¿Mañana? O sea, hoy no se cierra, negativo, hoy no”.

Las cuestiones viales se realizan en dos puntos del camellón de la carretera Chapala, uno a la altura del periférico y otro cerca del kilómetro 13, pero por lo pronto hoy no quedará cerrada a la circulación esta arteria. (Por José Luis Jiménez Castro)