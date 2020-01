Aunque hubo elementos para vincular a proceso al ex secretario de Desarrollo Social, Miguel Castro Reynoso, el Ministerio Público deberá recabar nuevas pruebas durante los tres meses que permanecerá en prisión preventiva, previo a la audiencia de juicio oral; sin embargo, el imputado también tiene diversas herramientas para su defensa, explica el Fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar:

“Tenemos que recabar nuevos elementos y eso es lo que está haciendo el Ministerio Público. Por parte de la defensa deben buscar datos de prueba para desvirtuar lo que nosotros tenemos, pero también tienen apelación, tienen amparo, tienen incidentes de revisión de medida cautelar, se le determinó tres meses, pero también depende mucho de la actividad que ellos desarrollen el que dure los tres meses o no, son situaciones que están equilibradas, herramientas tenemos los dos, el problema es hacer uso de ellas.”

El ex funcionario es acusado de desvío y uso ilícito de atribuciones y facultades. (Por Mercedes Altamirano)