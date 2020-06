Como parte de la reforma que revivieron diputados locales para que los choques lamineros no obstruyan las calles por horas, se acotarán los casos en que se persiguen como delito.

La reforma prevé que no sea delito cuando los daños sean menores y las lesiones sanen en menos de 15 días, aunque se mantiene la responsabilidad civil.

El presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso local, Jonadab Martínez, afirma que los cambios también se cabildean con las aseguradoras, toda vez que en algunas pólizas el seguro deja de ser válido cuando los automóviles se mueven del lugar del siniestro.

“No puede ser que en un accidente vehicular el ajustador llegue a ser la máxima autoridad y decir tú no tú sí”

Se propone además que solo se vaya al corralón el vehículo que no tenga seguro. (Por Mireya Blanco)