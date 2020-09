Diputados locales prevén votar el martes la nueva terna que envió el Supremo Tribunal de Justicia para elegir al titular del centro de evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Erika Pérez, advirtió que aunque el nombramiento salga la próxima semana, el centro del poder judicial no estaría listo para aplicar exámenes de control de confianza a quienes aspiren a convertirse en magistrados del Supremo Tribunal, de cara al nombramiento en nueve sillas y un consejero de la judicatura.

“No, yo creo que no hay tiempo, más bien sería para más delante que se pudiera utilizar pero ya no había tiempo”

La nueva terna está conformada por María de Jesús Ramírez Díaz y Hugo Gabino Sánchez Lizarraga, ambos con experiencia en el Poder Judicial federal, así como el ex magistrado electoral Gabriel Gallo. El primer intento fallido por sacar el tema fue en diciembre.(Por Mireya Blanco)