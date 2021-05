No hay condiciones para las elecciones del seis de junio en Jilotlán, sostiene el dirigente estatal del PRI, Ramiro Hernández, quien representa a uno de los seis partidos políticos que le piden al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que las suspenda.

“La posición del PRI es que no hay condiciones porque al final ni siquiera tuvimos condiciones para poder registrar candidato. Hay mucho miedo por parte de quienes pudieran aspirar a ser candidatos, y esto provocó que solo quede como opción el candidato que cuenta con el apoyo de los poderes fácticos”.

Jilotlán fue el primer municipio en el que por cuestiones de seguridad, no se encontraron condiciones para el registro de aspirantes, sostiene Ramiro Hernández, dirigente del PRI. (Por Gricelda Torres Zambrano)