Luego de que integrantes de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), la organización sindical más antigua del país, anunció su salida del PRI en Jalisco el presidente del partido, Ramiro Hernández, afirmó que tal renuncia no se concretó.

Explica que de los once dirigentes que firmaron la carta la mitad no aparecen en los padrones de afiliación, y que las renuncias tampoco cumplieron con los protocolos de presentación personal y ratificación.

“Entendemos como movimientos pues vamos a decir normales dentro del juego de interés que representa el estar adentro o fuera del poder”.

La salida del grupo priísta fue encabezada por el líder de la CROM, Alejandro García. (Por Mireya Blanco)