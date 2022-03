Para que la reforma eléctrica avance es necesario que la iniciativa que el Ejecutivo envió al Congreso, sea modificada, reitera el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

“Nosotros queremos energía barata, limpia, segura y que el Estado mexicano tenga un control aceptable sobre la misma para no quedar a expensas de otras naciones. Eso nosotros lo queremos, pero pra que eso suceda tenemos que ver en la Ley si es cierto que va a haber energía barata y no que va a ser producto, por ejemplo, de muchos subsidios. Si usted me pregunta si debe haber un replanteamiento, yo digo que debe haber un replanteamiento”.

Moreira, quien además es presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, aseguró que Morena debe entender que necesita escuchar y atender a la oposición, pues no tiene la mayoría calificada que se requiere para aprobar esta o cualquier otra reforma constitucional que sea presentada en el futuro. (Por Arturo García Caudillo)