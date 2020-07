A un año de que se aprobó el incremento de tarifa de 7 a 9.50 pesos para el transporte público, la fracción del PRI en el Congreso local solicitó a la Secretaría de Finanzas y del Transporte que se informe el destino y uso de casi 200 millones de pesos que han entrado a SITEUR por concepto de los 50 centavos que no regresan a los usuarios del tren ligero, macrobus y lineas operadas por el sistema.

Su coordinadora Mariana Fernández explica que el recurso no fue incluido en la Ley de Ingresos.

“Hay que preguntarle porque no están contemplados en la ley de Ingresos los más de, según notas periodísticas, 200 millones de pesos, les digo, ya están en un desvio de recusos porque no viene en su ley de ingresos entonces no se sabe a dónde se esta yendo ese dinero y volvemos a lo mismo queremos que la tarifa regrese a siete pesos”

La legisladora cuestionó el incumplimiento en la reparación y renovación de la infraestructura del Macrobús, así como la falta de elevadores en estaciones del tren ligero. No descartó pedir la comparecencia del secretario del Transporte, Diego Monraz.

(Por Mireya Blanco)