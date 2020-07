En juego celebrado en Tijuana, los Zorros del Atlas sufrieron la derrota al caer 3 goles por 1 ante los Xolos.

Por momentos los rojinegros hicieron buen juego, pero errores en todos los sectores, sobre todo en defensa los llevó por sumar el descalabro.

Miller Bolaños, Jordi Cortizo y Hugo Nervo en autogol, para el triunfo de Xolos. Luciano Acosta descontó por los Zorros.

El técnico de Atlas, Rafael Puente del Río, volvió a mencionar la palabra resiliencia, para decir que confía en salir de la adversidad.

“Con la frustración de la derrota no hay forma de que no esté presente pero con la satisfacción del esfuerzo de los jugadores …a veces se mofan de mí por esta palabra que siempre pronuncio pero que me ha distinguido toda la vida y me seguirá distinguiendo, la resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a la adversidad, siempre procuraré que sea una de las virtudes de este cuerpo técnico y la tenemos intacta”.

Los Rojinegros sufrieron la expulsión de Brayton Vázquez al minuto 60. (Por Martín Navarro Vásquez)