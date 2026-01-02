El Gobierno de Guadalajara realizará este sábado 3 de enero la primera edición de 2026 del festival “Bien de Noche”, con temática de Reyes Magos.

De 19:00 a 23:00 horas se habilitará la Vía RecreActiva nocturna, de La Minerva a Calzada Independencia.

Museos como Panteón de Belén, el de la Ciudad y la Casa de los Perros extenderán horarios, mientras que la Catedral de Guadalajara ofrecerá recorridos y videomapping.

En Paseo Alcalde habrá partida de rosca a las 20:00 horas.

Autoridades prevén cierres nocturnos en Avenida Juárez–Vallarta y recomendaron tomar precauciones viales.