No se puede abordar la crisis del agua sin conocer técnica y científicamente cual es la disponibilidad de este recurso natural con que cuenta Jalisco, asevera el investigador de la UdeG, Arturo Gleason, a unas horas de la reunión que sostendrán el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro.

“Desde la ciencia vemos con preocupación que no se tiene con certeza la disponibilidad del agua, esto es por la falta de medición, de infraestructura que nos permitiera tener datos en el pasado, datos en el presente y las prospectivas para tener modelos que nos pudieran decir va a haber agua o no va a haber agua”.

Previo a la reunión para abordar la crisis del agua, el investigador ve a un gobernador urgido de legitimidad ante una sociedad que ha sufrido por meses la falta del líquido. (Gricelda Torres Zambrano)