Los mexicanos no trafican fentanilo en Estados Unidos, y si bien somos parte de la solución, el problema se origina de aquel lado de la frontera, asegura el canciller, Marcelo Ebrard.

“México no es el problema, sino ha sido y es parte principal de la solución del problema, pero el problema no se genera en México ni es México el causante de esta crisis. Es injusto y es falso. Dice el senador que prácticamente nosotros las y los mexicanos, pues somos no sólo el origen del problema, sino que también somos los que traficamos, llevamos y traemos el fentanilo, pero según las cifras en Estados Unidos, el 86.3 por ciento de las personas que están en prisión por tráfico de fentanilo, son de ciudadanía mexicana”.

Lo anterior en respuesta a las acusaciones del senador republicano Lindsay Graham, ante lo cual, Ebrard asegura que no hay ningún país del mundo que combata más el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, que México. (Por Arturo García Caudillo)