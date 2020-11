A unos días de llevarse a cabo el Buen Fin 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor, en voz de su titular, Ricardo Sheffield, advierte que se aplicarán sanciones a los comercios incumplidos.

“Vamos a proceder con multas en primera instancia, e incluso como hemos hecho en otros años, a intervenir a que se corrijan en sitio los errores en el momento en que los estamos detectando. Ha habido una muy buena respuesta de parte de Concanaco, de Antad y de todos los actores en este Buen Fin, este año no será la excepción, sin lugar a dudas”.

Para tal efecto se montará un operativo con mil funcionaros de la procuraduría en todo el país, que se ubicarán afuera de los comercios. Por otro lado, recomendó no utilizar la plataforma china Ali Babá, debido a que vende en dólares y no puede ser evaluada por Profeco, dado que no reconoce la jurisdicción mexicana. (Por Arturo García Caudillo)