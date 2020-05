Ante las quejas recibidas por padres de familia, la Profeco intervino para que los colegios particulares se portaran solidarios y bajaran las colegiaturas en un 25 por ciento en promedio, así lo comenta el procurador Ricardo Sheffield.

“Las quejas que recibimos ya hace algunas semanas, hace quince días fue el pico de quejas en este tema, no son referentes a aumento de precio, no quiere decir que no haya algún colegio que haya pretendido aumentar las colegiaturas, lo cual me parece una colegiatura en las circunstancias actuales, porque lo que se están quejando los padres de familia es la dificultad de pagar las colegiaturas del mes de abril y de mayo, más bien las quejas van en ese sentido, en donde hemos coadyuvado para que hagan una quita, una reducción a esas colegiaturas. Y en promedio las colegiaturas recibieron quitas hasta del veinte, veinticinco por ciento”. (Por Arturo García Caudillo)