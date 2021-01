Asegura el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, que no hay desabasto de oxígeno en el país.

“Hay abasto suficiente de oxígeno. Son más de 30 plantas de dos empresas: Praxair e Infra, por eso podemos decir con toda certeza que no hay ni habrá desabasto de oxígeno y les pedimos a los consumidores que al 55 5568-8722 nos reporten a cualquiera que quiera abusar, que hasta ahorita hemos sancionado solamente 16 distribuidoras en el país, no las productoras, sino pequeñas distribuidoras”.

Sólo una distribuidora fue cerrada por vender oxígeno industrial para consumo humano. Explicó que el promedio del costo de un concentrador es de 27 mil pesos, y la recarga cuesta 855 para el tanque más grande. Se mantienen los mismos precios desde Tijuana hasta Mérida. (Por Arturo García Caudillo)