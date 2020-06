¿Se imagina no tener certeza laboral? ¿Que deba firmar un contrato nuevo cada mes o peor, cada 15 días?

Esto es justamente lo que viven desde hace años decenas de enfermeras y personal en general de los servicios médicos de Zapopan.

Acusan que varias administraciones de todos los partidos han prometido basificaciones, pero nada ha ocurrido.

“Nos han prometido las bases desde que entramos, ya tengo 14 años trabajando aquí y siempre ha sido lo mismo, cada año va a haber mejoras para ustedes, va a haber mejoras para el personal eventual y hasta ahorita no hemos visto ninguna mejora. Al contrario, sí nos dieron un contrato ya por cuatro meses en una sola unidad.”

Los trabajadores acusan que aunque tienen seguridad social y reciben aguinaldo, no están generando antigüedad y en muchos casos no cotizan en Pensiones. (Por José Luis Escamilla)