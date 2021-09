El secretario del Medio Ambiente de Jalisco, Sergio Graf reconoce que se dan citas para verificación vehicular hasta el próximo año, debido a que la demanda rebasó la oferta y muchos automovilistas se adelantaron a la fecha que les corresponde por el número de placa.

“Tuvimos un problema con las citas porque hubo un problema; uno, mucho gente que no es su temporalidad está yendo a verificar, seis de cada diez autos están yendo, o sea no están en el período que les toca, entonces eso genera una saturación no se les inhibe porque bueno hay una voluntad de hacerlo y estamos en una etapa de hacerlo de sensibilización, de convencimiento a los ciudadanos a que vayan, como saben no hay multas en este momento”

Agrega que han verificado ya más de 28 mil vehículos y el porcentaje de aprobación de la prueba es de 83 por ciento.

Es obligatoria la verificación vehicular para autos con placas terminación 7 y 8 de uso particular y 3,4,5 y 6 de uso intensivo. (Por Claudia Manuela Pérez)