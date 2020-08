Debido al incremento de contagios en la zona, esta semana de nuevo no se permitirá la instalación del tianguis de El Baratillo en Guadalajara, que reúne a más de ocho mil comerciantes semana a semana. El tianguis de Polanco, el segundo más grande de la ciudad, sí se le permitirá colocarse.

Al dar a conocer esta semana el listado de los tianguis a los cuáles no les permitirán su instalación, se señala que este miércoles no se autorizará el tianguis de Huentitán El Alto y el Rizo en Analco; el jueves el de Santa Elena Alcalde y el de La Antena en Lomas de Río Verde; el viernes el de la calle Esmirna y el de la Ferro. El sábado no se instalarán los de La Concha y San Juan Bosco, ese último también uno de los más grandes.

El domingo no estará El Baratillo, y el de CTM La Loma; el lunes El Retiro y el Santa María en Talpita y finalmente el próximo martes el San Isidro y Lázaro Cárdenas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)