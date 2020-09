Luego que el domingo pasado no se permitió la instalación del tianguis de El Baratillo, el más grande de la ciudad, este próximo domingo no se le permitirá instalarse al segundo más grande que es el de Polanco, por ubicarse en zonas de alto contagio de Covid-19.

El tianguis de Polanco tiene mil 780 puestos en promedio cada fin de semana.

Este miércoles no se instalarán los tiaguis de Lomas del Paradero y Beatriz Hernández; el jueves el de la Del Fresno y San Andrés; el viernes el de Melchor Muzquiz y de nuevo el Beatriz Hernández; e sábado El Sauz y el de la 70 en Talpita; domingo el de Polanco y el Margarita Maza de Juárez; lunes el de Miravalle y Platón y el martes Lagunitas y el de la colonia Atlas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)