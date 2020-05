Pese a las advertencias de las autoridades estatales, sigue la operación de bandas de coyotes y extorsionadores quienes afirmando tener relaciones en los ayuntantamientos, piden dinero a cambio de no cerrar los locales, sea giro esencial o no esencial.

Por contraparte, piden dinero a los comerciantes para ayudarles a conseguir el distintivo que les permita operar por haber acatado las medidas sanitarias.

Habla una afectada.

“Son cinco mil pesos por hacer el trámite, de haber si puedo abrir el local y cinco mil pesos de la calcomanía de negocio autorizado. Que cuando tenga los 10 mil pesos les marque para empezar el trámite y que si pasa el trámite pues ya procede los otros cinco mil y si no pasa el trámite ya perdí esos cinco mil”.

En este caso la agraviada no aceptó la extorsión y denunció a las autoridades.

A decir de otros comerciantes de Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco, si no son los coyotes son inspectores quienes los están hostigando. (Por Héctor Escamilla Ramírez)