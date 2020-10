El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no abandonará a Chihuahua, pese a las diferencias que existen con las autoridades estatales.

Al iniciar su gira en Ciudad Juárez, López Obrador dijo que el estado es la única entidad que no ha entregado el agua para cumplir con el convenio con Estados Unidos.

Comentó que las autoridades locales, de manera oportunista e irresponsable, se volvieron nacionalistas y, al no cumplir con el tratado, ponen al país en una situación muy difícil.