Al recibir la investidura como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ex titular del SAT, Margarita Ríos Farjat, aseguró que aunque estamos en medio de un proceso de cambio, dará su máximo esfuerzo y defenderá la independencia del Poder Judicial y los derechos consagrados en la Constitución.

“Asimismo estoy convencida de que esta Corte, la que tiene ya un cuarto de siglo recorrido, ha estado a la altura de las exigencias y ha contribuido a la transformación democrática y a la transformación jurídica que vivimos, me honra en lo más profundo de mí sumarme a tan destacados y destacadas juristas, quienes están presentes hoy y quienes me han precedido por este pleno y ello me compromete a dar siempre lo mejor de mí para aportar en la construcción de un México más justo”.

De igual forma explicó, para lograr una justicia amplia es necesario considerar los derechos alcanzados por nuestra democracia y mantener la coherencia del orden jurídico. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)