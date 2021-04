Tras conocer casos fundamentados donde pipas del SIAPA distribuyen el agua gratuita de manera selectiva, de acuerdo a representantes de colonias, el director de la dependencia, Carlos Enrique Torres Lugo, promete tomar cartas en el asuntos.

“Para todos, no debe ser selectivo, ni debe ser acotado a ciertos personajes en particular sino a quien lo solicite, poderlo solicitar de manera gratuita -¿Pero ya se había denunciado esta situación, por qué no se puso un alto?- No, ya hemos dado de baja a varios de las pipas rentadas, que hemos tenido las pruebas, como ahorita que ya me dan, de inmediato son dados de baja porque son pipas que son rentadas. El organismo tiene once pipas y el resto son rentadas”.

Este viernes, vecinos de colonias de Zapopan presentaron con hechos y hasta documentos la corrupción que envuelve la repartición de agua gratuita del SIAPA desde hace más de dos meses. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: SIAPA)