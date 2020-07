El entrenador del Atlas, Rafael Puente dijo que los planes que tenia para el debut en el torneo si se verán afectados por los 5 casos positivos por coronavirus, de cualquier forma promete un equipo combativo.

“Me atrevo a nombre de todo el cuerpo técnico a garantizar que van a ver a un equipo que sea primero combativo hasta la muerte, que nunca baje los brazos y que nunca deje de luchar, que sea resiliente que se sobreponga a la adversidad parte de esa resiliencia ya la tuvimos que confrontar con estas bajas que sufrimos para el arranque del torneo”.

Puente del Río asegura que terminaran entre los 12 equipos que calificaran a la Liguilla.

“Sí creo que estamos obligados a concluir el torneo a como de lugar entre los equipos que puedan disputar el título, sabemos que con este nuevo formato de competencia son 12 y ya no 8 los que tendrán esa posibilidad, entonces me parece que sí estamos obligados a concluir el certamen entre los 12 mejores y por ende tener la opción de pelear por el titulo”.

Indicó que esta será la primera vez en su carrera que le toque enfrentar a un rival del que no tiene ninguna referencia. Foto de archivo

(Por Manuel Trujillo Soriano).