Industriales del ramo alimenticio se comprometen a mantener los mismos precios hasta donde les sea posible, para no mermar los bolsillos de la población durante la contingencia sanitaria.

La Presidenta de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, Marcela Michel López, asegura que los empresarios del sector no pararán su producción.

“El no parar para que no haya desabasto de alimentos y sí poner todas las medidas preventivas que puedan evitar que caigamos en una crisis como la que han caído otros países. Nosotros en específico nos queremos obviamente solidarizar porque si estamos viendo que se está bajando la productividad, que en otros países ha llegado la crisis a niveles insospechados”.

Sin embargo el Consejo de Cámaras Industriales pide la participación de la Procuraduría Federal del Consumidor porque aseguran que aunque los precios de producción no se han incrementado, algunos comerciantes han aprovechado de la crisis para subir sus precios. (Por José Luis Escamilla)