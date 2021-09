Aunque los habitantes de Tala no quedaron nada conformes con esta resolución, el cabildo acordó que no se liberarán de momento, nuevos permisos para el avance del basurero que se construye en este municipio por la empresa Caabsa Eagle. No obstante, y es el motivo de la molestia, permitirán sí concluyan los trabajos que ya cuentan con licencia, como bardeado y movimiento de tierras.

Los habitantes se manifestaron inconformes por este resultado, pues temen que en cualquier momento reanuden el proyecto. Habla el presidente municipal, Enrique Buenrostro Ahued.

“Lo que hay ahorita solamente autorizado ya se ha mencionado hasta el cansancio. Lo dijo de una forma clara la información vertida y los elementos que hay, no hacen posible que se continue con ese proyecto”.

Esta resolución se llegó después de una reunión de los ediles con representantes de Semadet, mientras afuera de la presidencia municipal se realizaba una protesta que al principio reunió 50 personas, al final llegaron casi mil. (Por Héctor Escamilla Ramírez)