Aprovechando las festividades por el aniversario de Guadalajara, autoridades realizaron el relanzamiento del Paseo Alcalde donde anunciaron intervenciones físicas y sociales para reactivar el comercio, afectado por la obra y la Línea 3 del Tren Ligero.

El alcalde tapatío, Ismael del Toro, informó que en 45 días culminarán las zonas faltantes del Paseo como en el Jardín de San José, El Santuario y Revolución, además de iniciarse desde el lunes la rehabilitación de la glorieta de la Normal. Vecinos se dicen satisfechos, pero detectan pendientes.

“La infraestructura esta buena, me gusta, me gusta, Nada más que si el tema de seguridad este, si creo que está faltando ahí pues atención porque si se ven las calles muy solas, no se ve patrullaje”.

“Todavía tenemos algunos pendientes sobre todo lo que es la iluminación, reforestarlo, algunos parejos de piso, la señalética que todavía no la tenemos”.

Durante el evento se presentó el rescate de la escultura de Fray Antonio Alcalde en El Santuario. (Por Héctor Escamilla Ramírez / Foto: Archivo)