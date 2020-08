Mientras que las obras de la Línea 3 están por terminar, lo que ni siquiera tiene recursos para su desarrollo es la construcción del parque en la zona de El Hoyanco en la colonia Las Juntitas.

El Gobierno de Jalisco autorizó que en este barrancón junto a la carretera a Chapala, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tirara el escombro de lo sustraído por la tuneladora. A cambio el área sería rellenada y se iba a convertir en un parque cuya construcción iniciaría en julio de 2018.

Vecinos de la zona mencionan que nunca se terminó de nivelar el terreno, a veces llegan camiones del ayuntamiento a tirar escombro y la patrulla que vigilaba ya se fue, lo que aprovechan particulares para tirar basura.

“Y de aquí este… emparejaron esa parte pero no le pararon ahí, no han hecho nada. Que ya no iban a dejar tirar ni escombros ahí ni basura pero ah esta el tiradero de basura”

En las últimas ampliaciones de presupuesto pa terminar la Línea 3, los fondos estaban destinados para los entornos de las estaciones, pero nada para cumplir la promesa en El Hoyanco. (Por Héctor Escamilla Ramírez)