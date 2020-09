Promotores de la colocación de enredaderas en la Línea 3 y que rechazan el proyecto de pintar las columnas, hacen un llamado a las autoridades para que aguarden a la resolución del juicio de amparo que promovieron ante un Juzgado de Distrito en contra del proyecto de arte urbano Traza Jalisco y es que afirman, de conseguir la suspensión provisional, lo peor que podría ocurrir es que las columnas que ya empezaron a pintar queden a medio terminar. Habla de esta situación Abraham Jaime, vocero del colectivo Queremos Columnas Verdes.

“Esperaríamos que el Gobierno del Estado talbién se espere un poco a ver que va a pasar y que no se la avienten a la brava porque bueno no las van a terminar en ese plazo y se están exponiendo y arriesgando a que se quede a medias todo, no”.

Aunque la Secretaría de Cultura afirmó que las enredaderas que este colectivo sembró durante estos meses, no fueron arrancadas sino resguardadas en el vivero municipal de Zapopan, Abraham Jaime señaló que no han podido confirmar la supervivencia de sus plantas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)